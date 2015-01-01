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ओपन काउंसिलिंग:ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में 60 फीसदी सीटें ही हो सकीं फुल

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए ओपन काउंसिलिंग थमी
  • कई संकायों में रिक्त रह गई सीटें, अब जो कॉलेज डिमांड भेजेंगे, उनका ही खुल सकेगा पोर्टल

कॉलेजों के स्नातक कोर्स में दाखिले के लिए ओपन काउंसिलिंग का शुक्रवार को अंतिम दिन था। अब तक कॉलेजों में दाखिले लगाए तो शहरी क्षेत्र में चल रहे कॉलेजों में तो लगभग सीटें फुल हो गईं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों में स्थिति खराब है। इनमें काउंसलिंग के अंतिम दिन तक 60% सीटें ही भर सकी हैं।

ऐसे में अब जिन कॉलेजों में ज्यादा सीटें रिक्त रह गईं, उनकी ओर से उच्चतर शिक्षा निदेशालय को पोर्टल खोलने के लिए डिमांड भेजने पर ही पोर्टल खोला जा सकता है। पिछले दिनों हुई विडियो कान्फ्रेंस के दौरान भी यह बात उठी थी, जिसमें सभी कॉलेजों के मुखियाओं को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराने के लिए निर्देश दिए गए थे।

इसलिए नहीं भर पाई ग्रामीण कॉलेजों में सीटें-
शहर में चल रहे कॉलेजों में तो ज्यादातर संकायों में सीटें फुल हो गईं, लेकिन गांव या कस्बों में चल रहे कॉलेजों में सीटें रिक्त रह गईं। इसके पीछे एक कारण ये भी कि विद्यार्थी पढ़ाई के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए ही शहर के कॉलेज में सीटें फुल और गांव के कॉलेजों में सीटें रिक्त रह गईं।

जिले में 11 सरकारी के अलावा 3 एडिड कॉलेज संचालित हैं, जिनमें रेवाड़ी शहर में सेक्टर-18 गर्ल्स कॉलेज तथा राजकीय कॉलेज रेवाड़ी के अलावा तीन एडिड कॉलेज हैं। इसके अलावा 9 कॉलेज गांव या छोटे कस्बे में चल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कॉलेजों में 60 फीसदी सीटें ही भर सकी है।

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