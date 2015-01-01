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धरना-प्रदर्शन:डीसी रेट पर लगे कर्मियों को हटाने का विरोध, आज से धरना

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों को हटाने के विरोध में गुरुवार को एचएसईबी वर्कर यूनियन ने विरोध प्रकट करते हुए 13 नवंबर से सांकेतिक धरना-प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। धरना-प्रदर्शन के संबंध में पदाधिकारियों ने कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा।

यूनिट प्रधान सोमदत्त ने कहा कि एचवीपीएन में डीसी रेट पर लगाए गए कर्मचारियों को हटाने की शुरूआत की जा चुकी है जबकि कुछ स्थानों पर हटा भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार समान काम-समान वेतन की नीति लागू कर रही है तो दूसरी वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि रेवाड़ी से एक भी कर्मचारी हटाया गया तो इसके खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तत्पश्चात पदाधिकारियों ने यूनिट प्रधान की अगुवाई में कार्यकारी अभियंता को धरना-प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा और 13 नवंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

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