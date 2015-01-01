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शहर की सरकार पर चर्चा:नप प्रधान पद के प्रत्यक्ष चुनाव से लोग खुश बोले- पार्षदों को खरीदने का खेल खत्म होगा

रेवाड़ी5 मिनट पहले
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सेक्टर 1 में निकाय चुनाव पर चर्चा करते वरिष्ठ नागरिक।

नगर परिषद चुनाव को लेकर चुनावी चर्चाएं तेज हैं। जगह-जगह लोग एकत्रित होकर अलाव तपने के साथ ही चुनाव की गर्माहट की भी खूब बात कर रहे हैं। गुरुवार शाम को सेक्टर-1 स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने बैठे वरिष्ठ नागरिकों में भी नगर परिषद चुनाव की चर्चा में मशगूल नजर आए। बातचीत में निष्कर्ष निकला कि प्रधान पद के चुनाव का इस बार प्रत्यक्ष होना लोगों का रास आया है।

इससे पहले पार्षदों द्वारा प्रधान चुने जाने के दौरान पार्षदों के खरीदे जाने को भ्रष्टाचार का नाम दिया। वहीं इस बार वार्ड पार्षदों के चुनाव भी भाजपा सिंबल पर लड़ रही है तथा कांग्रेस कुछ पार्षदों को समर्थन दे चुकी है। सिंबल से प्रत्याशियों को फायदे की बात पर कुछ लोग सहमति जताते नजर आए तो कुछ ने इसे लोकल चुनाव बता वोटर के प्रभावित होने की बात से इनकार किया।

उम्मीदवार के अपने संबंधों और व्यवहार से मिलेंगे वोट
चर्चा के दौरान सेक्टर के पूर्व प्रधान जसवंत कहते हैं कि लगता नहीं इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ने से पार्टियों की चलेगी। क्योंकि लोग उम्मीदवार के संबंधों और व्यवहार पर वोट देते हैं। इस पर हंसराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, सिंबल का फायदा तो कहीं न कहीं मिलेगा ही। हनुमत प्रसाद वोहरा तुरंत बात काटकर कहते हैं कि सिंबल का असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा में देख चुके हैं। संभव है रूलिंग पार्टी का असर हो जाए। कर्मवीर यादव मानते हैं कि लोकल चुनाव पर रूलिंग का भी असर नहीं पड़ेगा। आपसी संबंधों, जानकारी और लाइजिनिंग से लोग वोट लेते हैं। ओमप्रकाश रिटायर्ड हेड मास्टर व हंसराज गुप्ता कहते हैं कि सिंबल का पता नहीं, मगर प्रधान पद का चुनाव इस बार प्रत्यक्ष होना खासा अच्छा फैसला है। पहले पार्षद आपस में ही प्रधान चुना करते थे और प्रधानी के लिए खरीद फरोख्त का खेल खूब चलता था। भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू हो जाता था। इस बात पर सभी ने सहमति जताई कि ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था।

अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई एकमत नहीं
नगर परिषद अध्यक्ष पद पर कौन बैठ सकता है, इस पर कोई एकमत नजर नहीं आए। हेड मास्टर लाल सिंह यादव का कहना है कि संभावना है कि सहारनवास की बहू ही चेयरमैन बने। दूसरे ने कहा कि दो पार्टियों की उम्मीदवार सहारनवास की बहू ही हैं। वहीं एक वरिष्ठ नागरिक ने कहा कि हवा तो निर्दलीय प्रत्याशियों की भी बन रही है। इस पर महावीर सिंह तपाक से बोले कि हवा किसी की ज्यादा नहीं चलती, ये कब बदल जाएगी पता नहीं। रिटायर्ड डीएसपी आरडी यादव व मेजर रणसिंह कहते हैं कि वार्डों और पूरे शहर में विकास की बात करे उस उम्मीदवार पर भरोसा किया जा सकता है। शहर में सबसे पहला काम सड़क, सीवेज और सफाई का होना चाहिए। इस पर सभी लोग एकमत नजर आए।

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