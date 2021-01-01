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समस्या:विकास नगर के लोग डबल फाटक का काम धीमा होने से परेशान

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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विकास नगर ने लोगों से बात करते कैप्टन अजय सिंह यादव। - Dainik Bhaskar
विकास नगर ने लोगों से बात करते कैप्टन अजय सिंह यादव।

पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने विकास नगर में लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतें संबधित अधिकारियों तक पहुंचाई। कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया। यादव ने कहा कि हमने हमेशा पूरी रेवाड़ी विधानसभा का बिना भेदभाव के विकास कार्य किया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके विधायक चिरंजीव राव भी आप लोगों की बीच रहते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कराते हैं।

लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहां डबल फाटक पर बन रहे अंडरपास की है। जो कि कछुआ गति से चल रहा था और अब तक कार्य रूका है। यहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, अंडरपास न बनने की वजह से सभी को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में विधायक चिरंजीव राव इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे।

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