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पौधारोपण:प्रदूषण रोकने व सौंदर्यीकरण के लिए लगा रहे पौधे...

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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मॉडल टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से शिव चौक से लेकर गांधी चौक तक डिवाइडर पर कनेर के पौधे लगाए गए। प्रधान निक्कू राव ने बताया कि इस कार्य में व्यापारियों व नवनिर्मित सड़क के ठेकेदार प्रवीण कुमार ने भी सहयोग किया।

उन्होंने बताया कि डिवाइडर पर पौधरोपण करने का उनका उद्देश्य व्यापारियों व प्रशासन के सहयोग से मॉडल टाउन मार्केट को हरा-भरा, प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ-सुंदर और अतिक्रमण रहित बनाकर जिला में एक विशेष मार्केट का दर्जा दिलाने का है। जहां पर दुकानदारों के अतिरिक्त यहां आने वाले ग्राहकों को भी हर तरह की जनसुविधाएं उपलब्ध हो सके।

इस मौके पर प्रेम शर्मा, ओमप्रकाश अग्रवाल, अतुल शर्मा, अजीत मिश्रा, मनोज यादव, सुरेंद्र खुराना व जवाहर अनेजा सहित अन्य व्यापारीगण व एसोसिएशन पदाधिकारी मौजूद रहे।

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