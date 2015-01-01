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व्यवस्था के लिए मिले बेरिकेड्स:ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दो कंपनियों से पुलिस प्रशासन को मिले बेरिकेड्स

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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शहर सहित जिला अन्य क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो कंपनियों की तरफ से शनिवार को पुलिस को 35 बेरिकेड्स प्रदान किए हैं। रेवाड़ी चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एसएन शर्मा की अध्यक्षता में ट्रेनी आईपीएस एवं कसौला थाना प्रभारी मेघना भूषण को बेरिकेड्स सौंपे गए।

चैंबर ऑफ कामर्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एसएन शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन के अनुरोध पर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अहरेस्टी कंपनी की तरफ से 25 एवं एलएस केबल की तरफ से 10 बेरिकेड्स तैयार कराए गए हैं। शनिवार को थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ट्रेनी आईपीएस मेघना भूषण ने बेरिकेड्स रिसीव करते हुए अधिकारियों का सहयोग के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ रात के समय लगाए जाने नाकों पर इन बेरिकेड्स को स्थायी रूप से लगाया जाएगा। उन्होंने एसपी अभिषेक जोरवाल की तरफ से भी अहरेस्टी व एलएस कंपनी के अधिकारियों का आभार जताया।

अहरेस्टी कंपनी के एमडी कातूस्या शाकीकबारा ने हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि इकाई की तरफ से जिला के विभिन्न गांवों में सामाजिक दायित्व के तहत विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता कराई गई है। इससे पहले भी पुलिस को 10 कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष एसएन शर्मा, एचआर हैड विनोद कुमार, प्रबंधक रामफल यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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