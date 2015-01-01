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चोरी:खरीदारी के लिए आई महिला का 10 हजार रुपए सहित पर्स चोरी

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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शहर के पंजाबी मार्केट में खरीददारी के लिए आई एक महिला का शातिर चोर ने भीड़ के दौरान फायदा उठाकर बैग से पर्स चुरा लिया। पर्स में 10 हजार रुपए की नकदी के साथ एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज थे।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। गांव गोकलगढ़ निवासी एकता ने बताया कि वह बुधवार को शहर के पंजाबी मार्केट में सामान खरीदने के लिए आई थी। जब वह सामान खरीदने के बाद दूसरी दुकान पर जा रही थी तभी किसी शातिर ने उनके बैग की चेन खोलकर पर्स चुरा लिया।

पर्स में 10 हजार रुपए के साथ उनका आधार कार्ड, लाइसेंस, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड था। दूसरी दुकान पर जाने के बाद जब उन्होंने अपना बैग संभाला तो उसमें पर्स गायब मिला। इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने घटना के बाद आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा।

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