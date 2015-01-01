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चोरों का आतंक:लिसान बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस की बैटरी चोरी

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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खोल थाना क्षेत्र के गांव लिसान में रात्रि ठहराव करने वाली रोडवेज बस की चोर बैटरी चुरा ले गए। सुबह जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो जांच की तो पता चला कि बैटरी ही गायब है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में चालक रामकिशन ने बताया कि वह डिपो में चालक के तौर पर कार्यरत है। रेवाड़ी से प्रतिदिन शाम को गांव में बस रात्रि ठहराव करती है, जिसे वह बस स्टैंड के समीप खड़ी करता है। प्रतिदिन की तरफ 3 नवंबर की रात को भी उसने बस खड़ी कर दी थी। रात के समय चोर बस की दोनों बैटरियों को चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना की कार्रवाई करके चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

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