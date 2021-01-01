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गाइडलाइन:आज से शुरू नहीं होंगे सैट एग्जाम, इंटरनेट सेवा बंद होने से किए स्थगित

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • 1 फरवरी से अवसर एप के जरिए होने थे कक्षा 3 से 11वीं के असेस्मेंट टेस्ट

हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से 1 फरवरी से शुरू होने वाले कक्षा 3 से 9वीं तथा 11वीं के लिए स्टूडेंट असेस्मेंट टेस्ट (सैट) एग्जाम आगामी निर्देशों तक स्थगित कर दिए गए हैं। स्थगित किए जाने के पीछे निदेशालय की ओर से विभिन्न जिलों में इंटरनेट सेवा बंद होने का हवाला दिया गया है।

एग्जाम स्थगित करने की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों व डीईईओ को पत्र जारी कर भेज दी गई है। इंटरनेट सेवा के पुन: सुचारू रूप से बहाल होने के बाद ही नए सिरे से डेट शीट जारी की जाएगी। क्योंकि ये टेस्ट अवसर एप के माध्यम से ऑनलाइन कराए जाने थे। ऐसे में नेट नहीं चलने से विद्यार्थियों के सामने बड़ी मुश्किल होती।

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