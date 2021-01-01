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स्कूल ओपन:छठी से 8वीं के स्कूल आज से खुलेंगे, बच्चे के माता-पिता की लिखित अनुमति जरूरी

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश
  • हर दिन 3 घंटे कक्षाएं, प्रोटोकॉल की पालना जरूरी

कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए भी लगभग 10 माह बाद 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। शुरुआत में गाइडलाइन अनुसार प्रतिदिन 3 घंटे के लिए सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों में ये कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। स्कूल में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को सामान्य स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र के साथ ही माता-पिता की लिखित में अनुमति पत्र भी लेकर आना होगा।

इन प्रमाण पत्र के बाद ही बच्चों को स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही स्कूलों में गेट पर ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। अगर किसी का तापमान समान्य से ज्यादा मिलता है तो उसे घर वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि इन प्रमाण के बिना पहले दिन कक्षा 9से 12वीं के विद्यार्थियों की भी उपस्थिति 5% तक रही थी। अब कुछ समय से बच्चाें की संख्या बढ़ी है।

72 घंटे से अधिक पुराना नहीं हो जांच प्रमाण पत्र
सामान्य स्वास्थ्य जांच पत्र स्कूल में प्रवेश से 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार आदि के लक्षण है, वह पूर्ण स्वस्थ होने पर ही स्कूल में आएं। स्कूल में इस प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य जांच नहीं की जाएगी।

इसके अलावा एसओपी के नियमों का पालन करने के बाद भी यदि कोई विद्यार्थी कोविड पॉजीटिव मिलता है तो स्कूल मुखिया द्वारा एसएमसी के सहयोग से उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा। इसके बाद उसकी कक्षा के पूरे विंग को 10 दिन के लिए बंद करने का निर्णय लिया जाएगा।

स्कूल परिसर को सेनिटाइज करने के लिए भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा 1 से अधिक विंग के विद्यार्थी पॉजीटिव आते हैं तो स्कूल को 10 दिन के लिए बंद करने की यह प्रक्रिया पूरे स्कूल के अपनाई जाएगी।

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