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कार्रवाई:बाजारों में प्रवेश करने वाले बड़े वाहनों पर शिकंजा, काटे चालान

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से बाजारों में लगने वाले जाम एवं भीड़भाड़ की स्थिति को रोकने के लिए चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद भी कई वाहन चालक अपने वाहनों सहित बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं। इसके चलते शनिवार को सिटी पुलिस ने वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए उनके चालान काटे।

पुलिस ने बताया कि इन वाहनों के प्रवेश पर अभी पूरी तरह पाबंदी है, क्योंकि इससे न केवल बाजारों में जाम लगता है अपितु भीड़ भी अधिक हो जाती हैं। ऐसे में दोपहिया व पैदल चलने वाले लोगों को लिए काफी मुश्किल हो जाती है। पाबंदी के बावजूद भी कई वाहन चालक बाजारों में आ रहे थे।

जिन पर शनिवार को कार्रवाई करते हुए इनके 20 से अधिक चालान किए गए चालान काटे। पुलिस ने इसके लिए विभिन्न स्थानों पर नाके लगाए हुए हैं, जहां से बड़े वाहनों के अंदर आते ही उनको रोककर चालान काटे गए।

​​​​पॉलीथिन रखने और अतिक्रमण करने पर दुकानदारों के काटे चालान

रेवाड़ी नपा धारूहेड़ा की ओर से शनिवार को कस्बा के बाजार में अभियान चलाते हुए पॉलीथिन रखने, मास्क नहीं लगाने और दुकानों के बाहर कूड़ा डालने के अलावा अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों के चालान काटे। इस दौरान 9300 रुपए जुर्माना भी लगाया गया।

नपा निरीक्षक सतेंद्र यादव अपनी टीम के सहयोगी दरोगा शंकर लाल के अलावा अन्य के साथ बाजार में पहुंचे। टीम ने दुकानदारों को पॉलीथिन का इस्तेमाल व अतिक्रमण नहीं करने की भी चेतावनी दी। निरीक्षक सतेंद्र ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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