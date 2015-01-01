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अपराध:रोडरेज में कंपनी कर्मचारी से मारपीट कर बाइक लूटने का दूसरा मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रेवाड़ी13 मिनट पहले
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बावल थाना पुलिस ने रोडरेज की घटना के बाद कंपनी कर्मचारी से मारपीट करके बाइक लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को घटना की रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार मुख्य आरोपी की पहचान बावल के तिवाड़िया चौक निवासी नरेंद्र उर्फ मोनू के रुप में हुई है।

जांच अधिकारी एएसआई भागीरथ सिंह ने बताया कि बावल के मोहल्ला हसनपुरा निवासी नरेश कुमार औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में काम करता है। मंगलवार की रात को वह ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से अपने घर आ रहा था। शिकायत में नरेश ने आरोप लगाया था कि जब वह मोहल्ला मोतीझील में पहुंचा तभी सामने से आ रही एक बाइक से उसकी बाइक को टक्कर लग गई, उस बाइक पर दो युवक सवार थे। बाइक की टक्कर लगते ही वह गिर गया।

इसके बाद जब उठा तो बाइक सवार युवक उसके साथ ही हाथापाई करने लग गए। जब नरेश ने उनकी गलती बताते हुए विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर अपनी बाइक पर लिए हुए डंडे से जमकर मारपीट की। आरोप है कि दोनों युवकों ने उसके साथ काफी अधिक मारपीट की जिससे वह घायल हो गया। मारपीट करने के बाद एक आरोपी उसकी बाइक को लेकर भाग गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों को उसने पहचान लिया था। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान मोहल्ला जटवाड़ा निवासी जितेंद्र उर्फ काला और मोहल्ला तिवाड़िया चौक निवासी नरेंद्र उर्फ मोनू के रूप में हो गई थी।

आरोपी जितेंद्र उर्फ काला को पुलिस ने उसी रात को गिरफ्तार कर लिया था जबकि आरोपी नरेंद्र उर्फ मोनू बाइक लेकर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने बुधवार की रात को मामले में मुख्य आरोपी नरेंद्र को भी पकड़ लिया और उसकी निशानदेही पर लूटी हुई बाइक को बरामद कर लिया गया। आरोपी को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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