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मीटिंग:वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की बैठक आज

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की जिला इकाई की बैठक 8 नवंबर को शहर के सरकुलर रोड स्थित हरिओम अग्रसेन लैब में आयोजित होगी। संगठन के जिला प्रधान मुरारीलाल शर्मा ने बताया कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ सदस्यों के लिए निशुल्क हेल्थ-चेक शिविर के आयोजन की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से बैठक में पहुंचने की अपील की है।

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