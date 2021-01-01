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मांग:वरिष्ठ नागरिकों ने पेयजल किल्लत का मुद्दा उठाया, बोले-पीने के पानी के हो बेहतर इंतजाम

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • अब फिर से एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिल रहा है

वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की बैठक कानोड गेट के निकट स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि पानी हरेक के लिए जरूरी है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा को सर्दियों में भी पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

गर्मियों में तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पिछले दिनों भी शहर में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था, तब शहरवासियों को प्राइवेट टैंकरों से भी पानी मंगाना पड़ा था। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि उन बुजुर्गों के लिए और समस्या खड़ी हो जाती है, जो अकेले रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब फिर से एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिल रहा है।

शहर में पीने के पानी के ऐसे हालात से यहां के जनप्रतिनिधि भी वाकिफ है, लेकिन इस समस्या के ठोस समाधान की तरफ कोई प्रयास नहीं हो रहे। वरिष्ठ नागरिकों ने सीएम को भी पत्र भेजा है, जिसमें जल्द इस समस्या के समाधान की मांग उठाई है।

वरिष्ठ नागरिकों ने पानी स्टोरेज के लिए एक अतिरिक्त टैंक भी बनवाने की मांग की है, ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। इस मौके पर प्रधान मुरारीलाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा, नरेंद्र रोहिल्ला व मनीराम मास्टर सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।

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