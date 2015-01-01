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सप्लाई में दूषित पानी:कुंज गली व आसपास के क्षेत्र में सप्लाई हो रहा सीवर का गंदा पानी

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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स्थानीय कुंज गली व आसपास के इलाकों में जन-स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जाने वाली सप्लाई में दूषित पानी आ रहा है। इसे लेकर यंग मैन्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित स्वामी ने जिला उपायुक्त से आग्रह करते हुए इस समस्या के समाधान की मांग की है।

स्वामी व मोहल्ले के अन्य लोगों ने बताया कि सप्लाई किए जा रहे पानी में सीवर का गंदा पानी मिलकर आ रहा है। यह पानी पीने के योग्य नहीं है। अगर इस पानी को पीने में इस्तेमाल किया जाता है तो लोगों के बीमार होने की आशंका रहेगी। उन्होंने जिला उपायुक्त से जल्द इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस तरफ कोई समाधान नहीं हुआ है।

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