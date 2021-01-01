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नियुक्ति:शिव कुमार शास्त्री बने हरियाणा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ के जिला प्रधान

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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नवनियुक्त कार्यकारिणी को सम्मानित करते हरियाणाा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ के सदस्य। - Dainik Bhaskar
नवनियुक्त कार्यकारिणी को सम्मानित करते हरियाणाा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ के सदस्य।
  • बीते दो वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के उपरांत लंबित पदोन्नति के विषय में भी विस्तार से चर्चा की

राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी में हरियाणा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता डाइट हुसैनपुर के विषय विशेषज्ञ डॉ. रामफल शास्त्री ने की। कार्यक्रम में मौलिक मुख्य अध्यापिका शोभा भारद्वाज व मौलिक मुख्य अध्यापक नेमीचंद शांडिल्य विशेष रूप से मौजूद रहे।

पूर्व प्रधान मोतीराम शास्त्री के द्वारा गत दो वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया तथा लंबित पदोन्नति के विषय में विस्तार से चर्चा करते हुए पूर्व जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए।

जिसमें सर्वसम्मति से राजकीय उच्च विद्यालय बास बटौड़ी से शिव कुमार शास्त्री को जिला प्रधान व राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी से सुदेश देवी को उप प्रधान, नित्यानंद शास्त्री को सचिव, ओमप्रकाश शास्त्री को कोषाध्यक्ष तथा रमेश कुमार शास्त्री को प्रैस सचिव चुना गया। इसमें सदस्यों ने विचार व्यक्त भी किए।

इस दौरान राज्य पुरस्कार से सम्मानित उषा शास्त्री को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन नित्यानंद शास्त्री ने किया। पूर्व प्रधान विक्रम शास्त्री ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व उप प्रधान मीना रानी, शकुंतला, सुनीता आर्या, सुरेश कुमारी, सुमित्रा, पूर्ण मल शास्त्री, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सुभाषचंद्र, राकेश कुमार व राकेश शास्त्री बुढ़पुर सहित अन्य मौजूद रहे।

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