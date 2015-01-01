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खोल लव जिहाद मामला:आरोपी को सूरत से लेकर पहुंची एसआईटी पूछताछ में बोला- नाबालिग मेरे साथ नहीं गई

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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खोल लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में नामजद किए गए राहुल खान को एसआईटी ने सूरत से पकड़ने के बाद गुरुवार को रेवाड़ी लेकर आ गई। आरोपी से की गई पूछताछ में उसने नाबालिग के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इंकार किया है। आरोपी ने कहा है कि नाबालिग से उसकी अंतिम बार बात 10 अक्टूबर को ही हुई थी जिसके बाद उसके परिजनों की धमकी पश्चात वह गांव छोड़कर चला गया था।

नाबालिग के गायब होने के बाद जब उसके घर पुलिस आने लगी तो वह झंझट से बचने के लिए सूरत चला गया था। हालांकि फिर भी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है जिसके बाद कोई आगामी कार्रवाई की जाएगी।

पेचिदा हुआ मामला; तो आखिरकार कहां गई नाबालिग
पुलिस ने बताया कि 10 अक्टूबर को आरोपी को नाबालिग के साथ बातचीत करने के बाद उसके परिजनों ने युवक के साथ झगड़ा करते हुए उसे गांव छोड़कर चले जाने को कहा था। आरोपी का कहना है कि इसके बाद वह डर गया था और उसी दिन उसकी पत्नी भी तिजारा आई हुई थी। तत्पश्चात वह गांव आ गया था।

आरोपी के चले जाने के बाद नाबालिग भी गायब हो गई थी जिसके बाद परिजनों ने उसी दिन इसकी जानकारी पुलिस को देने की बजाय अगले दिन दी थी। पुलिस का दावा है कि आरोपी युवक को धमकी देने के बाद नाबालिग को भी परिजनों ने धमकाया था। इसके पश्चात नाबालिग ने भी परिजनों से कहा था कि वह चली जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी।

हालांकि इस बात का अंदेशा परिजनों को भी नहीं था कि नाबालिग घर से जाएगी। बाद में जब वह गायब हुई तो सभी में हड़कंप मच गया और अपने स्तर पर तहकीकात के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो अगले दिन गुमशुदगी की शिकायत दी गई। हालांकि शिकायत पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया था, लेकिन नाबालिग को तलाशने में कोई रूचि नहीं दिखाई।

बाद में मामला डीएसपी के भी संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने फिर भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब हिंदू संगठनों के पहुंचने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने इसमें सक्रियता दिखाने के साथ एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने आरोपी को सूरत से पकड़ लिया।

^आरोपी को एसआईटी सूरत से लेकर शहर में आ चुकी है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ की गई जिसमें उसने कहा है नाबालिग उसके साथ नहीं गई है। न ही उसका इस घटना के बाद नाबालिग से संपर्क हुआ है। फिलहाल हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि उसकी संलिप्तता अभी तक सामने नहीं आई है। उसे जांच में शामिल किया गया है। वहीं नाबालिग का सुराग लगाने के लिए भी टीमें संभावित स्थानों पर भेजी है। -अभिषेक जोरवाल, एसपी, रेवाड़ी।

आरोपी का दावा उसे कुछ नहीं पता, पुलिस ने पूछे ये सवाल ?
आरोपी ने एसआईटी एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बताया है कि केवल घटना के दिन ही उसकी नाबालिग से बात हुई थी। इसके बाद से उसकी कोई बात नहीं हुई है और न ही नाबालिग उसके साथ गई है। नाबालिग के बारे में वह कुछ नहीं जानता है कि वह कहां पर गई है। गुजरात में जाने के सवाल पर आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह सूरत में पहले काम कर चुका है इसलिए वहां चला गया था।

मोबाइल बंद किए जाने के सवाल पर आरोपी ने कहा कि जब एक सप्ताह बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो वह कहीं बाहर था। पुलिस के आने के बाद उसे लगा था कि उसे तंग किया जाएगा इसलिए वह अपनी मां का मोबाइल नंबर लेकर गुजरात चला गया था और अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया है।

अब नाबालिग की तलाश में जुटी पुलिस, मां से ली जानकारी
आरोपी द्वारा नाबालिग के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने के बाद पुलिस अब उसकी तलाश के लिए भी नई रणनीति के तहत काम कर रही है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब नाबालिग को ही तलाश कर लाना है और इसका जिम्मा भी महिला पुलिस टीम के साथ एसआईटी को दिया गया है।

महिला पुलिस टीम ने नाबालिग की मां से बातचीत की है जिसमें 10 अक्टूबर को नाबालिग द्वारा कही गई बातों की जानकारी हासिल की है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि नाबालिग परिजनों द्वारा धमकाने के बाद काफी खफा हो गई थी। अब पुलिस संभावित ठिकानों के साथ तकनीकी की भी मदद ले रही हैं। हालांकि नाबालिग के पास मोबाइल नहीं है, जिससे पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी।

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