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अकेले शख्स की हैरान करने वाली चोरी:रात 11 बजे दुकान के आगे शराब की बोतल लेकर बैठा और 2 बजे तक 6 दुकानों के तोड़ डाले ताले

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • फैशन बूटीक से कपड़े व नकदी, मोबाइल शॉप से लैपटॉप और जूस कार्नर से सामान चुराया
  • 3 दुकानों के ताले ही टूटे, लेकिन कुछ नहीं ले जा पाया

शहर के गढ़ी बोलनी रोड स्थित शिव कॉम्पलेक्स में चोर ने 6 दुकानों के ताले चटका दिए। हालांकि चोर तीन दुकानों से कुछ लेकर नहीं जा सका जबकि फैशन बूटीक, मोबाइल व जूस कॉर्नर से नकदी,लेपटॉप सहित अन्य सामान चुरा ले गए।

फैशन बूटीक शॉप से चोर डीवीआर भी चुरा ले गए। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें सामने आया कि इस पूरी वारदात को केवल एक ही चोर ने अंजाम दिया है। चोर ने बड़े ही शातिराना तरीके से पूरे 3 घंटे तक यहां की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की और सामान भी ले जाने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस ने संभावना जताई है कि वारदात में कोई और भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

पेचकस व हथौड़ा मौके पर छोड़ा
छह दुकानों में चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर ताले तोड़ने के लिए साथ लाया हथौड़ा एवं पेचकस भी मौके पर छोड़ गया। घटनास्थल पर देशी शराब की बोतल के साथ नमकीन पाउच के रैपर भी मिले। सुबह जब पड़ोस के दुकानदार पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जूस व चाय कार्नर की दुकान का ताला टूटा देखा। इसके बाद मालिक लालचंद शर्मा को इसकी जानकारी दी। तत्पश्चात शिव कॉम्पलेक्स के दुकानदार पहुंचे तो उनकी भी दुकानें के ताले टूटे मिले।

पहले दुकानों के आगे बैठा रहा फिर शराब पी
चोरी की इस वारदात के बाद जब दुकानदारों ने सुबह सीसीटीवी देखा तो वह भी हैरान रह गए। चोरी इस वारदात को अंजाम देने वाला एक ही चोर है। शातिर रात करीब पौने 11 बजे दुकानों की सीढ़ीयों के आगे बैठने के बाद शराब पीना चालू कर देता है। लगभग 15-20 मिनट बाद वह अपने साथ लिए एक पेचकस से दुकानों के ताले तोड़ना शुरू करता है। आरोपी ने सबसे पहले एक मोबाइल सेंटर की दुकान का शटर का लॉक तोड़ा लेकिन अंदर लगा गेट बाहर की तरफ खुलने के कारण नहीं खुल सका।

इस वजह वह यहां पर कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद आरोपी ने आइडिया डीलर की दुकान के शटर का ताला तोड़ा। यहां अंदर जाने में वह कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने पूरे इम्तियान से सामान खंगाला। यहां पर जब कैश नहीं मिला तो वह लैपटॉप ही चुरा लिया। तत्पश्चात आरोपी ने होम्योपैथी केंद्र की दुकान का भी ताला तोड़ा लेकिन यहां से भी कुछ नहीं ले जा पाया। तत्पश्चात उसने अंत में शातिर ने फैशन बुटीक शॉप का ताला तोड़ा है। यहां से लगभग 1 हजार रुपए की नकदी के साथ सिलाई के लिए आए कपड़े और डीवीआर चुरा ले गए।

शॉपिंग कॉम्पलेक्स के प्रथम तल की चार दुकानों के बाद चोर ने पास स्थित चाय व जूस कार्नर की दो दुकान के भी ताले तोड़े। चोर यहां से लगभग 3 हजार रुपए कीमत की सिगरेट सहित अन्य सामान चुरा ले गया। लगभग 2 बजे तक चोर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।

इधर ; किस्मत अच्छी थी बच गए पैसे
एयरटेल केयर के संचालक हैप्पी पाहवा ने बताया कि बुधवार की रात को शातिर ने उनकी शॉप का भी ताला तोड़ा गया था। हालांकि उनके शीशे का गेट बाहर की तरफ खुलता था जिससे वह खाेल नहीं पाया। अन्‍यथा कल वह शॉप में पैसे छोड़ गए थे लेकिन शीशे के गेट नहीं खुला तो पैसे भी बच गए।

बेहद शातिर; शटर उठाने की बजाय एंगल तक उठाए, फिर डाउन
चोर ने भले ही नशा किया हुआ था लेकिन वह बेहद सफाई से काम कर रहा था। शटर के लॉक व ताले तोड़ने के बाद उसने पूरा शटर किसी भी शॉप का नहीं खोला। प्रथम तल के आगे लगी एंगिल तक शटर उठाने के बाद वह अंदर गया था और उसके बाद शटर को भी नीचे ही डाउन करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

फुटेज में आया एक व्यक्ति जांच कर रहे हैं : आईओ
^गुरुवार सुबह छह दुकानों में चोरी की जानकारी मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। पुलिस ने वारदात की फुटेज को कब्जे में ले लिया है और उसके आधार पर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई गोविंद प्रसाद ने बताया कि फुटेज में तो केवल एक व्यक्ति ही नजर आ रहा है। हालांकि आसपास कोई नजर तो नहीं आया फिर भी जांच कर रहे हैं। वहीं चोरी का भी केस दर्ज कर लिया गया है।

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