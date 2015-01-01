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विरोध के स्वर:सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में एसकेएस का प्रदर्शन

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने का कर्मचारियों का निर्णय

सर्व कर्मचारी संघ की जिला इकाई की बैठक गुरुवार को शहर के सेक्टर-1 स्थित जवाहरलाल नेहरू पार्क में आयोजित हुई। बैठक के बाद कर्मचारियों ने सरकारी की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला सचिवालय तक प्रदर्शन किया और 26 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में उपायुक्त के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला प्रधान धनराज सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी नीतियां अपना रही है। ठेका प्रथा को बढ़ावा देते हुए सरकारी पदों को समाप्त करने के साथ किए गए वायदों के अनुसार भी काम नहीं किया जा रहा है। बिजली निगम से लेकर अन्य विभागों में निजी कंपनियों को प्रवेश दिया जा रहा है।

अब कोविड को आधार बनाकर कर्मचारियों को परिलाभों से वंचित किया जा रहा है जो कि गलत है। संचालन करते हुए महेंद्रसिंह राठी ने कहा कि सरकार की इन नीतियों के खिलाफ संघ के राष्ट्रीय इकाई की तरफ से 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया है। इस हड़ताल में जिला के भी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी भाग लेंगे। बैठक पश्चात कर्मचारी पार्क से जिला सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और उपायुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बलदेव सिंह यादव, लालसिंह सब यूनिट प्रधान बावल, शुभराम सिरोवा बावल उपप्रधान, संजीप यादव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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