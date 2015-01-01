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सम्मान:नीट में सफल रहे विद्यार्थियों को सामाजिक संस्था ने किया सम्मानित

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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ऑल हरियाणा शेड्यूल कॉस्ट एम्प्लॉइज फेडरेशन की जिला इकाई की तरफ से नीट-2020 में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उनके घर जाकर सम्मानित किया गया। फेडरेशन के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान भगतसिंह सांभरिया की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने गांव खरखड़ा निवासी हर्ष बलवारिया तथा कांकर निवासी राहुल को सम्मानित किया।

कमेटी सदस्यों ने अजा वर्ग के विद्यार्थियों सम्मान-पत्र, स्मृति चिन्ह एवं पंचशील का पटका पहनाकर सम्मानित करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए समाजहित में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गांव खरखड़ा निवासी हर्ष बलवारिया पुत्र चंद्रशेखर एवं मूलत: अलवर के कांकर गांव निवासी तथा इस समय यादव नगर निवासी राहुल पुत्र कृष्णलाल ने नीट में सफलता हासिल की है।

इस अवसर पर जिला प्रधान आरपी सिंह दहिया, नरेंद्र मेहरा, गजराज सिंह, कर्ण सिंह नाहरवाल, आरके बलवारिया, नारायणी देवी, हंसराज, रामनिवास गोठवाल, हैपी गेरा, अजीत सिंह मौजूद रहे।

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