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रेलवे की सौगात:बैद्यनाथ, गंगासागर व पुरी के लिए 1 मार्च को रवाना होगी विशेष ट्रेन

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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आईआरसीटीसी की तरफ से भारत दर्शन यात्रा के तहत बाबा बैद्यनाथ, गंगासागर व जगन्नाथपुरी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन जयपुर से वाया रेवाड़ी होते हुए रवाना होगी।

आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक (पर्यटन) योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह ट्रेन एक मार्च को जयपुर स्टेशन से शाम में रवाना होकर वाया अलवर, रेवाड़ी, दिल्ली सफदरजंग, मुरादाबाद व लखनऊ होते हुए तीन मार्च की सुबह बैद्यनाथ पहुंचेगी। यहां पर्यटकों को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे तथा तथा रात्रि में ट्रेन कोलकाता के लिए रवाना होगी।

चार मार्च की सुबह ट्रेन शालीमार पहुंचेगी, जहां से गंगासागर के लिए जाएंगे व रात्रि विश्राम गंगासागर में रहेगा। पांच मार्च की सुबह गंगासागर से वापस कोलकाता के लिए रवाना होंगे तथा रात्रि में ट्रेन पुरी के लिए रवाना होगी। छह मार्च की सुबह ट्रेन पुरी पहुंचेगी, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे तथा रात्रि विश्राम भी वहीं रहेगा।

सात मार्च की सुबह कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे तथा शाम में ट्रेन गया के लिए रवाना होगी। आठ मार्च की सुबह ट्रेन गया पहुंचेगी, जहां स्थानीय मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे तथा रात्रि में ट्रेन वापसी वाया रेवाड़ी होते हुए जयपुर के लिए रवाना होगी।

दस मार्च को यह ट्रेन जयपुर पहुंचेगी। सफर के दौरान कोराेना से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। समस्त स्टाफ व पर्यटकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य है। नाश्ता, भोजन, गंतव्य स्टेशन पर धर्मशाला में रहने व स्टेशन से धर्मशाला तक पहुंचने की बस द्वारा व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा की गई है।

रेवाड़ी, अलवर व जयपुर से बैठने वाले पर्यटक वाट्सएप नंबर 8595930998 व 9001094705 से यात्रा संबंधी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन की बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए या जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में कराई जा सकती है।

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