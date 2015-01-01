पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिक्षा:चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट के बाद ही विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश

रेवाड़ी12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
बीकानेर में स्कूल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की जांच करते शिक्षक।

कोविड काल में दोबारा खोले गए स्कूलों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से तय किए गए मानदंडों के अनुसार ही विद्यार्थी स्कूल में पहुंच रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में बच्चों को चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश देने के साथ संक्रमण को लेकर भी जागरूक किया गया।

प्राचार्य मनोज कुमार ने बताया कि कोविड से बचाव को लेकर जारी निर्देशों के तहत विद्यार्थी चिकित्सा जांच पत्र के साथ विद्यालय पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय पहुंचने पर विद्यार्थियों का चिकित्सा विभाग द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण-पत्र चेक करने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर का प्रयोग करके ही प्रवेश दिया जा रहा है।

कोविड से बचाव को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जा रहा है। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई को लेकर हो रही चिंता अवश्य नजर आती है। इस अवसर पर थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजिंग कार्य में प्रवक्ता रतन कुमार, हर्ष कुमार, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, रविंन्द्र कुमार, जयपाल, बालकृष्ण का सहयोग रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें