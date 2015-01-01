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स्वच्छता के पति सतर्क:झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे बच्चों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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लायंस क्लब की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को जागरूक किया गया। प्रधान ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आजकल छोटी उम्र के किशोर, किशोरियों के साथ अक्सर छेड़छाड़, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं।

ऐसे में हमें एक पहल करते हुए आइये खुद को स्वस्थ बनाएं मुहिम के तहत गढ़ी बोलनी रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी के लड़के-लड़कियों को साफ सुथरा रहने के लिए साबुन, ब्रश पेस्ट, नेलकटर, कॉपी-पेंसिल और मास्क इत्यादि वितरित किए।

साथ ही उनको गुड टच, बैड टच, आत्मसुरक्षा के बारे में भी बताया। बच्चों को तरह-तरह के उदाहरण देते हुए लायंस क्लब मेंबर संतोष गुप्ता ने विस्तार से समझाया। संतोष गुप्ता ने कहा कि बच्चियां, लड़कियां कोशिश करे कि वे अकेले में सुनसान स्थानों में न घूमे। सफर के दौरान पास में बैठे पुरुष द्वारा अगर गलत हरकत की जा रही हो तो डटकर उसका विरोध करें।

किसी भी तरह के लालच में ना आए, इन सब बातों को अपनाने, सीखने के लिए सबसे पहले अपना झिझक तोड़े, शर्म न करें, ऐसी कोई दुर्घटना होने पर अपनी, मां, बहन, सहेली व पुलिस को बताएं। इस मौके पर तारा चंद गुप्ता, अभिषेक झाम्ब, जजपा जिला अध्यक्ष श्यामसुंदर सभरवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

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