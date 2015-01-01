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दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में रंगोली कार्यक्रम:रंगोली कार्यक्रम में अध्यापिकाओं ने लिया हिस्सा

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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महेन्द्रगढ़ रोड स्थित विकास इंटरनेशनल स्कूल रोलियावास में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूल की अध्यापिकाओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

स्कूल प्राचार्या मनीषा ने सभी बच्चों और अध्यापकों को दीपावली की शुभकामना देते हुए इस पर्व को बड़े हर्ष-उल्लास के साथ मनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने विद्यार्थियों व अध्यापकगणों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहने की कामना की।

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