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सुसाइड:बंद कमरे में फंदे पर मिला मोबाइल व्यापारी का शव, पत्नी बेटियों सहित गई थी मायके

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • फोन नहीं उठाने पर पिता और भाई पहुंचे तो घटना का पता लगा
  • मृतक के पास नहीं मिला सुसाइड नोट, पुलिस संदिग्ध भी मान रही

शहर के गढ़ी बोलनी रोड स्थित सोसायटी में रह रहे मोबाइल व्यापारी का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना के समय व्यापारी अपने घर में अकेला था और उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके अलवर गई हुई थी। फोन नहीं उठाने पर मृतक के पिता और भाई पहुंचे तो घटना का पता लगा।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि उनके कपड़ों से किसी भी तरह का सुसाइट नोट नहीं मिला है। मॉडल टाउन थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच कर रही है।

दरवाजा नहीं खोला तो तोड़कर घुसे अंदर
पुलिस ने बताया कि शहर के मॉडल टाउन में मोबाइल की शॉप चलाने वाले 34 वर्षीय सन्नी परिवार के साथ गढ़ी बोलनी रोड स्थित मनचंदा सोसायटी में किराए के फ्लैट में रहते थे। भैया दूज पर उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके अलवर चली गई थी, जिसके बाद से वह अकेले ही थे।

हालांकि उनके भाई एवं माता-पिता शहर में मोहल्ला सैयद सराय में रहते हैं। शुक्रवार को दोपहर के समय वह दुकान से चले गए थे जिसके बाद से काफी समय तक उन्हें परिवार के सदस्यों का फोन नहीं उठाया। इसके बाद जब उनके भाई व परिवार के अन्य सदस्य फ्लैट में पहुंचे तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है।

उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो सन्नी का शव फंदे पर लटका हुआ था। मामले की सूचना मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर थाना प्रभारी सतेंदर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया।

प्रारंभिक जांच में उनके फांसी लगाने की वजह से मौत की बात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि उनके कपड़ों से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है जिससे मामला संदिग्ध हो गया है।

पत्नी के पहुंचने के बाद उतारा शव

मृतक की पत्नी को भी सूचना देकर बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसके मौके पर आने के बाद शव को फंदे से उतारा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया।

उधर व्यापारी की संदिग्ध मौत के बाद मॉडल टाउन के व्यापारियों में भी शोक छा गया जिसके बाद सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। सन्नी ने मॉडल टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए भी चुनाव लड़ने के साथ एक माह पहले एक नया रेस्टारेंट भी शुरू किया था।

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