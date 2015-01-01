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प्रोजेक्ट जमीन पर उतारने की कवायद:मसानी बैराज में तलाशी जा रही एम्स की संभावनाएं यहां नेचर पार्क भी प्रस्तावित, वो काम 2 साल से ठप

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • 4 साल में नेचर पार्क की खूब खूबियां गिनाईं, अब दो सालों में कुछ नहीं हुआ

वर्ष 2016 से साहबी (मसानी) बैराज की करीब 500 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्तर के जूलॉजिकल एंड नेचर पार्क की प्लानिंग सिमटने की तरफ बढ़ रही है। चार साल पहले वन विभाग निगम द्वारा जमीन लीज पर लेकर भी पिछले दो सालों से नेचर पार्क बनाने की दिशा में कुछ नहीं किया गया। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि वन विकास निगम द्वारा सिंचाई विभाग को वापस लौटाया जा सकता है।

हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, मगर 2 सालों से न तो जनप्रतिनिधि और न ही वन विकास निगम के अधिकारी इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे। अब यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बनाने की संभावनाओं की तलाश शुरू की गई है।

गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारी साइट देखने पहुंचे। खुद अफसरों ने बताया कि कुल 503 एकड़ में से 224 एकड़ जमीन पर एम्स बन सकता है। ऐसे में नेचर पार्क प्रोजेक्ट का थमना या फिर इसका आकार छोटा होना तय है। मगर स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से एम्स का आना भी अपने आप में बड़ी सौगात है।

जानिए... नेचर पार्क प्रोजेक्ट जिसमें टेंडर तक किए थे
राज्य सरकार ने हरियाणा के 50 वर्ष पूरा होने पर 1 नवंबर 2016 को कई तरह की घोषणाएं की थी। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित मसानी बैराज (साहबी) पर 500 एकड़ जमीन पर नेचर पार्क विकसित करने की योजना बनाई तथा उसे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल किया। इसके बाद यहां झीलें तैयार की गई। तार-बाढ करके एक लाख से ज्यादा पौधे भी लगाए।

झील में पानी भी छोड़ा गया। अगस्त 2018 में हरियाणा वन विकास निगम की ओर से बोटिंग व फूड कोर्ट आदि के लिए टेंडर भी छोड़ा गया है। तब कहा गया सबकुछ प्लानिंग के अनुसार रहा तथा एजेंसी मिलती है तो अक्टूबर तक यहां बोटिंग शुरू करा दी जाएगी।

मुआवजे पर फंसा पेंच
जिला में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए जमीन तलाशने की माथापच्ची अब भी जारी है। मनेठी में एम्स की संभावनाएं तो जमीन नहीं मिलने से लगभग खत्म हो चुकी हैं, अब माजरा में भी मुआवजे की मांग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ग्रामीण 50 लाख रुपए से कम में जमीन देने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन को चिंता है कि कहीं एम्स जिला से बाहर न चला जाए, इसलिए पहले से ही विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को डीसी यशेंद्र सिंह सहित तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी जमीन देखने मसानी बैराज पहुंचे।

मसानी के समीप खलियावास व खरखड़ा गांव की जमीन को विकल्प के तौर पर एम्स के लिए जमीन देखी जा रही है। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी विभाग का इस जमीन को लेकर यदि कोई आपत्ति है तो वे शुक्रवार तक देख लें, शुक्रवार को इस संदर्भ में एडीसी की अध्यक्षता में दोबारा बैठक भी आयोजित की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्स निर्माण के लिए हमें विकल्प के तौर पर तैयार रहना है, ताकि जरूरत पडऩे पर केस पुटअप किया जा सकें। उन्होंने कहा कि एम्स निर्माण के लिए तैयारी की जा रही है ताकि इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जा सकें।

चिड़ियाघर भी बनाना था
साहबी बैराज क्षेत्र में फूड कोर्ट के साथ ही एडवेंचर कैंप, बोटिंग व गतिविधियां शुरू करने की प्लानिंग हुई। चिड़ियाघर भी विकसित किया जाना था। सैकंडों तरह के जीव जंतु रखे जाने थे। मगर 2018 के बाद यहां किसी तरह की प्लानिंग पर काम नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों और निगम के उच्च अधिकारियों ने योजना को पूरी तरह फीका कर दिया।

बांध की कुल 1648 एकड़ जमीन

  • 1648 एकड़ जमीन है मसानी बैराज क्षेत्र में है। जो कि सिंचाई विभाग के अधीन रही है।
  • 500 एकड़ में बांध फैला हुआ है।
  • 1148 एकड़ बाकी जमीन खाली है।
  • 1148 में से 500 एकड़ जमीन वन विभाग को प्रतिपूर्ति पौधरोपण के लिए दी जा चुकी है।
  • 648 एकड़ शेष जमीन के ज्यादातर हिस्से में नेचर पार्क प्रस्तावित किया गया है।
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