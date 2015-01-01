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प्रशिक्षण शिविर:योगिंग-जोगिंग के साथ ही जलनेती का कराया अभ्यास

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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प्रशिक्षण शिविर में डीपीई-पीटीआई को योगाभ्यास कराते हुए।
  • डीपीई-पीटीआई योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कराए गए विभिन्न योगासन

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे डीपीई-पीटीआई योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन के साथ किया गया। दूसरे दिन के योग सत्र में योग शिक्षक जयदीप व जिला युवती प्रभारी अंतिमा सैनी ने योगिंग-जोगिंग, सूर्य नमस्कार के साथ ही खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करवाया।

आयुष विभाग के योगाचार्य डॉ. राकेश छिल्लर, योग शिक्षिका कृष्णा, पूजा व रविंद्र के सानिध्य में षट्कर्म का अभ्यास किया गया। हरियाणा योग परिषद के जिला कोऑर्डिनेटर युधिष्ठिर ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान आसन व प्राणायाम के साथ में षट्कर्म की क्रियाओं के अभ्यास करवाया जाएगा तथा प्रतिदिन योग दर्शन व गीता सार तथा छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम का पढ़ाया जाएगा।

इस दौरान विशेष रूप से षट्कर्म क्रिया करवाई गई। सभी साधकों ने जल नेती व रबड़ नेति का अभ्यास करवाया। इधर, जिन अध्यापकों ने प्रथम शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया था वह अपने-अपने स्कूलों में योगाभ्यास का सत्र शुरू करा रहे हैं। इस मौके पर मोहित आजाद, धर्मेंद्र, भूपेंद्र, सुनील, होशियार व कृष्ण सहित अन्य मौजूद रहे।

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