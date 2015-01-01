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चोरों का आतंक:मकान का ताला तोड़कर हजारों के जेवरात व नकदी ले गए चोर

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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शहर के मोहल्ला विकास नगर में चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए कीमत के जेवरात के साथ नकदी चुरा ली। सुबह जब पड़ोसियों ने मकान के ताले टूटे देखे तो गांव गए परिवार को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी जिस पर पुलिस ने मुआयना कार्रवाई के बाद चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में विकास नगर निवासी कुसुमलता ने बताया कि वह परिवार के साथ यहां पर रहती है। 3 नवंबर को वह अपने परिवार के साथ ससुराल धवाना गांव हुई थी। रात के समय चोरों ने सूचना मकान देखकर उसमें सेंध लगा दी।

चोर यहां से मेन गेट सहित अंदर कमरों का ताला तोड़कर लॉकर में रखे हुए चांदी के तीन लोटे, दो चांदी के गिलास, 6 जोड़ी मंगलसूत्र, 9 जोड़ी पायजेब, 2 जोड़ी टॉपस सहित ढाई हजार रुपए की नकदी चुरा ले गए। सुबह जब पड़ोसियों ने मकान के ताले टूटे देखे हुए अंदर देखा तो पाया कि कमरों के भी ताले टूटे हुए हैं।

इस पर उन्होंने परिवार को मामले की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिवार के सदस्यों ने घटना की जानकारी सिटी पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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