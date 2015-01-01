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सरकारी दफ्तर भी निशाने पर:बावल पावर हाउस से हजारों के बिजली उपकरण ले गए चाेर

रेवाड़ी14 मिनट पहले
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जिला में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और चोर अब सरकारी प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना रहे हैं। बावल स्थित पॉवर हाउस से चोर बुधवार की रात को हजारों रुपए के बिजली उपकरण चुरा ले गए। गुरुवार सुबह जब निगम के गोदाम में सामान कम मिला तब चोरी की इस घटना का पता चला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

बावल पॉवर हाउस में चारदीवारी नहीं है निगम की तरफ से केवल सुरक्षा के लिहाज से तारों की फेसिंग की हुई है। ऐसे में चोरों के लिए यहां पर सेंध लगाना आसान हो गया है। रात के समय चोरों ने सर्दी का फायदा उठाते हुए यहां कंट्रोल रूप के समीप डाले हुए सामान को चुरा ले गए। चोर यहां से ट्रांसफार्मर की डैमेज सिटी, 4 वीसीबी मशीन, 7 कॉपर रोड, 7 वीसीबी केस, 6 वीसीबी रिले, 12 वीसीबी सिटी, ऑन-ऑफ की एमसीसीबी, सलेक्टर स्विच के साथ अन्य कीमती उपकरण चुरा ले गए।

इसके अलावा बड़ी मात्रा केबल भी चुरा ले गए। सुबह जब निगम के कर्मचारी यहां पर पहुंचे तो उनको यहां से काफी मात्रा में सामान गायब मिला जिसके बाद चोरी की घटना का पता चला। तत्पश्चात निगम कर्मचारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना करने के बाद चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

चालक आया था डिलीवरी देने, सिलेंडर ही ले गया
चोरी की दूसरी घटना में शातिर चोर शहर के शक्तिनगर में ऑटो से गैस सिलेंडर की डिलीवरी देने आए एक चालक के ऑटो से सिलेंडर ही चुरा ले गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव डोहकी निवासी मनबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने ऑटो गैस एजेंसी में लगाया हुआ था।

बुधवार को वह अपने ऑटो से शक्तिनगर में सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए पहुंचा था। उसने एक मकान में सिलेंडर की डिलीवरी देने के लिए ऑटो गली नंबर-11 में खड़ा किया था। जब वह सिलेंडर अंदर देकर आया तभी किसी शातिर ने उसके ऑटो से एक सिलेंडर चुरा लिया। जब एक सिलेंडर कम मिला तब चोरी का पता चला। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है।

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