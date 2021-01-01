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पेयजल समस्या:आज पेयजल सप्लाई रहेगी प्रभावित, धारूहेड़ा चुंगी वाटर वर्क्स व कालाका मेन हॉटलाइन में है फाॅल्ट

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • पैनल बोर्ड व कई मोटरें खराब, तय किए जोन में नहीं चल पाएगा पर्याप्त पानी

जनस्वास्थ्य विभाग के धारूहेड़ा चुंगी मेन वाटर वर्क्स व कालाका जलघर से पेयजल सप्लाई के लिए जुड़ी बिजली की हॉटलाइन में रविवार को शाम 5 बजे के समय अचानक फाॅल्ट आ गया। इस दौरान पैनल बोर्ड के साथ ही कई मोटरें खराब हो गईं। फाॅल्ट की सूचना मिलने पर विभाग के अधिकारियों ने बिजली निगम को अवगत कराया।

इसके बाद से लाइन को दुरुस्त करने का काम जारी रहा। हालांकि पैनल बोर्ड भी सुबह के समय ही जोड़े जाएंगे। इधर, जनस्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता अजय यादव ने बताया कि ऐसे में 1 फरवरी को चलने वाले जोन में सप्लाई प्रभावित रहेगी। यानी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। फाल्ट ठीक होने पर ही सप्लाई सुचारू रूप से चलाई जा सकेगी।

अपने जोन की सप्लाई पता करने के लिए यहां करें संपर्क

शहर में 29 जनवरी से अल्टरनेट-डे पेयजल सप्लाई दी जा रही है। ऐसे में अब हॉटलाइन में फाल्ट होने से और समस्या खड़ी हो गई। जेई अजय यादव ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को उनके जोन या कॉलोनी में पानी चलने का शेड्यूल जानना है तो वे हेल्पलाइन नंबर 9467525461 पर संपर्क कर सकते हैं।

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