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बार एसो. चुनाव:आज ईवीएम से चुनी जाएगी प्रधानी, सुबह 9 से 4 बजे तक होगा मतदान

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • चुनाव के लिए 4 सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार, सभी पदों पर कुल 16 प्रत्याशी

जिला बार एसोसिएशन की प्रधानी का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 9 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 4 बजे तक मतदान का प्रयोग किया जा सकेगा। पहली बार बार एसोसिएशन के चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी यशेंद्र सिंह ने मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। चुनाव को शांतिपूवर्क कराने और मशीनों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष तौर से 4 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी शंकर सिंह व अश्वनी तिवारी ने बताया कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।
मतदाता सूची में 1573 वोटर शामिल हैं, जिन्हें मास्क और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए अपने मतदान का प्रयोग करना है। सभी को परिचय पत्र जरूर साथ लाना होगा।

प्रधान पद के लिए ये हैं मैदान में

1. सुधीर यादव: बार एसो. के मौजूदा (2019-20) के प्रधान रहे हैं। दूसरी बार चौधर हासिल करने मैदान में उतरेंगे।
2. जसवीर यादव: एसो. के एक योजना पहले ही 2018-19 में प्रधान रह चुके हैं। ये भी दूसरी बार प्रधानी कब्जाने को लेकर दावा ठोक चुके हैं।
3. अश्वनी यादव : कुछ साल पहले प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस समय जीत हासिल नहीं कर पाए। इस बार फिर से भाग्य आजमाने उतरेंगे।

शाम तक वोटिंग, कुछ देर में आ जाएगा चुनाव परिणाम
कुल 5 पदों प्रधान, उप प्रधान, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। 3 बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें 5-5 यानी कुल 15 ईवीएम होंगी।
चुनाव के लिए कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रधान, उपप्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए 3-3 व संयुक्त सचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी।
सुबह 9:00 से 4:00 तक वोटिंग चलेगी। 1573 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना शुरू होगी, कुछ ही देर में परिणाम।

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