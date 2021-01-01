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कार्रवाई:मारपीट कर मोबाइल छीनने के दो आरोपी किए गिरफ्तार

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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थाना रामपुरा पुलिस ने मारपीट कर मोबाइल फोन छीनने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शहर के मोहल्ला यादव नगर निवासी चन्द्र शेखर उर्फ दीपक उर्फ दीपू तथा नवीन के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता प्रविन्द्र ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह यादव नगर निवासी भगवान सिंह की स्कॉर्पियो चलाता है। 6 सितंबर 2020 को रात 10:15 बजे वह भगवान सिंह के पास खड़ा था।

तभी भगवान सिंह का बेटा प्रवेश आया और बताया कि 4-5 लड़कों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। जब वे वहां पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

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