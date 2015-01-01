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पुलिस की कार्रवाई:चालकों से मिलीभगत करके सामान सहित ट्रक चुराने के 2 आरोपी गिरफ्तार

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • सूरत से हरिद्वार के लिए प्लास्टिक दाना लेकर चले थे, धारूहेड़ा में हो गए थे लापता

धारूहेड़ा थाना पुलिस ने सूरत से हरिद्वार के प्लास्टिक दाना लेकर रवाना हुए दो ट्रक चालकों से मिलीभगत करके सामान सहित ट्रक चोरी की वारदात करने के आरोप में गुजरात के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने इसके संबंध में ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रबंधक की तरफ से शिकायत दी गई थी।

प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजकोट के रणशीखी निवासी बलराम व मालवीय नगर गुजरात निवासी नीलेश उर्फ दिनेश के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी चालक को पहले ही गिरफ्तार करके उसे 8 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है, जिससे की गई पूछताछ में इन आरोपियों का भी नाम सामने आया है।

तत्पश्चात पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में बॉम्बे गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने 30 अक्टूबर को धारूहेड़ा थाना को शिकायत देकर बताया कि उनकी कंपनी के दो चालक गुजरात के सूरत स्थित रिलायंस कंपनी का प्लास्टिक दाना भरकर हरिद्वार के लिए चले थे।

पूछताछ में गुजरात के भी दो आरोपियों की संलिप्तता सामने आई
अंतिम समय जब उनसे बात हुई तो आरोपियों ने कहा कि वह धारूहेड़ा पहुंच गए हैं, लेकिन इसके बाद उनके मोबाइल स्विच ऑफ मिले। तत्पश्चात प्रबंधक की तरफ से धारूहेड़ा पहुंचकर शिकायत दी गई और चालकों पर माल गायब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने एक चालक को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो इसमें गुजरात के भी दो आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। तीसरा आरोपी भी गुजरात का रहने वाला है।

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