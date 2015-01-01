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कोरोना का कहर:दो और मौतें, अब तक 50 जानें जा चुकी टेस्ट रिपोर्ट 5-6 दिन में आ रही, इससे संक्रमण फैलने का डर

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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आरटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह फेल।
  • एक ही दिन में 92 नए केस आए, अब तक 9528 संक्रमित {जिले में अब 531 एक्टिव केस, इनमें 485 मरीजों का घरों में चल रहा इलाज

जिले में कोरोना का कहर जारी है। इस घातक वायरस ने 2 और लोगों की जिंदगी छीनी हैं। इनके साथ ही संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है। वहीं जिले में 92 नए पॉजिटिव केस भी मिले हैं। इनके साथ ही संक्रमितों की संख्या 9528 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 108166 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 9528 कोविड-पॉजिटिव मिले हैं।

इनमें 8947 मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। 531 एक्टिव केस रह गए हैं तथा 97458 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 1180 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। 531 एक्टिव केस में 45 विभिन्न अस्पतालों में, एक कोविड केयर सैंटर में जबकि 485 कोविड मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं।

92 नए पॉजिटिव केसों में शहर में मिले 29

मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को मिले 92 नए कोविड पॉजिटिव केस में से 29 रेवाड़ी शहर के हैं। जबकि 11 धारूहेडा, 6 कापडीवास, 5-5 कोसली, बुधाना, ततारपुर व तुर्कियावास, 4-4 गोकलपुर, जांट व ततारपुर, 2-2 बूढपुर, भुरथला, असदपुर, तथा एक-एक केस बावल, गोकलगढ, अलावलपुर, गुगोढ, जैतपुर, गुरावड़ा, करनावास व नठेडा से संबंधित हैं।

शुक्रवार को जिले से संबंधित 71 मरीज ठीक भी हुए हैं। इनमें से 26 रेवाड़ी शहर, 9 डाबडी, 7 भाडावास, 3-3 कोसली व परखोतमपुर, 2-2 भालखी, भाडावास, भुरथला, गामडी, गुरावड़ा, तथा एक-एक खरखड़ा, छव्वा, खरसानकी, खोरी, रोलियावास, धमालखा, लूलाअहीर, नंगली गोधा, निमोठ, पाल्हावास, फिदेडी, बिसोवा व खेडी से हैं।

मरने वालों में एक सरकारी कर्मचारी
जिले में दो और संक्रमितों ने दम तोड़ा है। इनकी उम्र 51 व 69 वर्ष थी। इन मरने वालों में एक सरकारी कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि वह जिला कोर्ट में ही रीडर के पद पर था। संक्रमण के खतरनाक रूप लेने से इस वायरस ने एक फिर से दहशत बढ़ानी शुरू कर दी है। अब कोरोना से डरने की जरूरत है, ताकि इससे बचें रहें।

अब स्कूल 10 दिन बंद रहेंगे खोले तो की जाएगी कार्रवाई
स्कूलों में अचानक ही बच्चों के संक्रमित होने के बाद आखिर सरकार ने स्कूलों को 10 दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए। डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इस दौरान संक्रमण मुक्त करने के लिए स्कूल परिसरों को सेनिटाइज किया जाएगा। डीसी ने निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार के उपरोक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की उल्लंघना के लिए स्कूल मुख्यिा तथा प्रबंधक जिम्मेवार होंगे। बता दें कि जिले में 115 विद्यार्थी पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया था।

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