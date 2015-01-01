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परेशानी:बाजरा उठान नहीं होने से अटी अनाज मंडी, व्यापारी बोले- आगे मंडियों में मारामारी, ट्रांसपोर्ट भी समस्या

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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  • फड़ों के साथ ही सड़कों पर भी अनाज, अब रोस्टर भी 750 का किया
  • हैफेड गोदाम भरे, गन्नौर, सफीदों के गोदामों में पहुंचाया जा रहा बाजरा

बाजरा उठान नहीं होने से अनाज मंडी पूरी तरह अनाज से अट गई है। फड़ों से सड़कों तक पर अनाज के बोरे और ढेरियां हैं। बाजरा बिक्री के लिए पहुंच रहे किसानों के वाहन भी बुरी तरह फंसे खड़े हैं। उठान होने के बाद ही और अनाज की जगह बन सकती है, मगर उठान धीमा होने से पूरी तरह व्यवस्था फेल है।

दिक्कत ये है कि यहां के हैफेड गोदाम भर चुके हैं। इसलिए बाजरा गन्नौर, सफीदों और पलवल के गोदामों में भेजा जा रहा है। वहां वाहनो को खाली करने में लग रहे समय के चलते गाड़ियां वापस आने की समस्या बनी हुई है। व्यापारियों में ट्रांसपोर्ट की समस्या को लेकर भी नाराजगी है।

पिछले दिनों सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारीलाल के समक्ष भी आढ़तियों ने खरीद में तेजी लाने की मांग उठाई थी। साथ ही आढ़तियों ने उठान में मनमानी के आरोप लगाते हुए कमीशन भी लेने की बात कही थी। उस दौरान सहकारिता मंत्री ने खरीद में तेजी के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी उठान ने रफ्तार नहीं पकड़ी है।

जिले में अब तक खरीदा 76410.82 मीट्रिक टन बाजरा: जिले की तीनों अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों पर गत दिवस तक 55873.25 मीट्रिक टन बाजरे का उठान कार्य किया जा चुका है। रेवाड़ी अनाज मण्डी में 16486.65 मीट्रिक टन, बावल में 13792 मीट्रिक टन तथा कोसली में 20825.6 मीट्रिक टन व खरीद केन्द्र जाटूसाना से 3085 मीट्रिक टन व खरीद केन्द्र डहीना से 1684 मीट्रिक टन बाजरे का उठान कार्य किया जा चुका है। रेवाड़ी अनाज मंडी में बाजरे का उठान कार्य धीमा होने से किसानों व व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को बाजरा रोड पर ही डालना पड़ रहा है।

नई अनाज मंडी में पैर रखने की जगह नहीं, ढेरी कैसे लगे : राजेश
नई अनाज मंडी यूथ एसोसिएशन प्रधान राजेश कुमार का कहना है कि कट्टे हाथों हाथ भर दिए जाते थे। अब ढेरी लगाने के आदेश हैं। जबकि मंडी में पैर रखने की जगह नहीं है तो ढेरी कैसे लगेंगी। ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियां नहीं है। कह रहे हैं कि आगे गाड़ियां खाली नहीं हो पा रही है।

मंडी में समस्या बड़ी, 2 लाख कट्टे मंडी में मौजूद : राकेश कुमार
व्यापार संघ के उप प्रधान राकेश कुमार पाल्हावासिया का कहना है कि मंडी में भारी दिक्कत है। दो से ढाई लाख कट्टे मंडी में है। उठान हो नहीं रहा। रोस्टर 750 का कर दिया। सरकार को समय बढ़ाना चाहिए और खरीद को दो-चार दिन आगे करना चाहिए, ताकि मंडी के हालात सुधरें।

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