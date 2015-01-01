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सुविधा:इंस्पायर अवाॅर्ड प्रदर्शनी के लिए विद्यार्थी 31 तक कर सकते हैं मॉडल अपलोड

रेवाड़ी9 मिनट पहले
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कोविड-19 के चलते इस बार ऑनलाइन हो रही इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी-2020 में मॉडल ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी है। इससे पहले यह 15 दिसंबर निर्धारित थी। इसी के साथ चयनित विद्यार्थियों ने अपने मॉडल ऑनलाइन करना भी शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शनी में ऑनलाइन माध्यम से भाग लेने के लिए चयनित विद्यार्थियों को मानक कंपीटीशन एप इंस्टॉल करना होगा एवं इसमें यूजर आईडी में अपना रिफरेंस नंबर डालकर गेट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड प्राप्त करना होगा।

यदि किसी विद्यार्थी को पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त नही होता है तो विद्यालय मुखिया या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को अपने साइंस टीचर के मार्गदर्शन में मॉडल तैयार करने होंगे। मॉडल तैयार होने के बाद स्टूडेंट्स को अपने मॉडल एप पर अपलोड करने होंगे।

इसके लिए मानक प्रतियोगिता एप डाउनलोड कर 2 मिनट का वीडियो, ऑडियो बनाकर तथा अपने मॉडल के चार फोटो भी अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही इंस्पायर अवॉर्ड लिंक पर मॉडल के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी कि यह क्या है। कैसे काम करता है। इससे क्या लाभ होगा आदि के बारे में विस्तार से बताना होगा।

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