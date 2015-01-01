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राजनीति:बरोदा हार पर विस उपाध्यक्ष गंगवा बोले- कांग्रेस ने भ्रामक प्रचार किया,क्षेत्रवाद में लोगों को बांटा

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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  • सरकार के पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में 8% आरक्षण को बताया लाभकारी

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि बरोदा में कांग्रेस ने लोगों को क्षेत्रवाद में बांटा। साथ ही भाजपा के खिलाफ भ्रामक प्रचार भी किया। इससे भाजपा सत्ता में होते हुए भी यह सीट नहीं जीत पाई। विधानसभा उपाध्यक्ष गुरुवार को रेवाड़ी पहुंचे थे। यहां लोक निर्माण विश्राम गृह में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। वहीं आरक्षण के मामले में कहा कि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण तय किया गया है। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज में 8 प्रतिशत का आरक्षण देकर पिछड़ा के लोगों को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे विधानसभा में यह बिल पास हुआ, उसके तुरन्त बाद ही विभिन्न संगठनों ने कहा कि हम प्रदेश स्तर पर पिछड़े वर्ग की ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत व धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 29 नवम्बर को सुबह 11 बजे हिसार में मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वे अपील करने आए हैं।

इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष मास्टर हुकमचन्द, दीपक मंगला, अजय कांटीवाल, भूपेन्द्र गुप्ता, सत्यबीर वर्मा, ओमप्रकाश सेन सहित जागिड, प्रजापति, लोधी, रोहिल्ला व नामदेव समाज के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
आरक्षण से जिला परिषद व समितियों को भी लाभ
विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ साथ कम से कम 2 सीट रखी गयी हैं। इससे प्रदेश के 10 जिलों में जिला परिषद व 31 ब्लाकों में ब्लाक समिति के पदों पर 8 प्रतिशत से भी ज्यादा लाभ मिलेगा। कहा कि मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण देकर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नारे को और मजबूत किया है तथा प्रदेश में युवाओं को स्थानीय कम्पनियों में 75 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम कदम उठाने का भी कार्य किया है उसके लिए भी मुख्यमंत्री हरियाणा बधाई के पात्र हैं।

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