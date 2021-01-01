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धरना से परेशानी:वैकल्पिक फाटक की मांग को लेकर राजपुरा खालसा के ग्रामीणों ने रुकवाया अंडरपास का काम

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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  • परेशान ग्रामीण - श्मशान घाट से लेकर खेत फाटक के दूसरी तरफ कैसे जाएं ?
  • ग्रामीणों ने अंडरपास का निर्माण प्रारंभ करने से पहले आने-जाने के लिए वैकल्पिक फाटक बनाए जाने की मांग की

रेवाड़ी-हिसार रेलमार्ग पर स्थित गांव राजपुरा खालसा से किशनगढ़ बालावास को जाने वाली सड़क पर स्थित फाटक पर बनाए जा रहे अंडरपास का कार्य रविवार को ग्रामीणों ने रूकवा दिया। ग्रामीणों ने अंडरपास का निर्माण प्रारंभ करने से पहले आने-जाने के लिए वैकल्पिक फाटक बनाए जाने की मांग की है। फिलहाल ठेकेदार की तरफ से इस मामले में रेलवे के अधिकारियों के आने की बात कही जा रही है।

रविवार को गांव में आयोजित पंचायत में ग्रामीणों ने इस बात को लेकर विरोध जताया कि अंडरपास का काम लगभग छह माह से एक साल में पूरा होगा, ऐसी स्थिति में यहां से आने-जाने के लिए दूसरा विकल्प तैयार किया जाए। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि सबसे अधिक दिक्कत यह है कि किशनगढ़ बालावास की तरफ जाने वाली इस सड़क पर न केवल गांव के श्मशान घाट है अपितु स्कूल के साथ तमाम खेत दूसरी तरफ है।

अंडरपास नहीं बनने तक दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें बोडिया कमालपुर से किशनगढ़ बालावास होते हुए लगभग 10 किमी का अतिरिक्त चक्कर लगाकर ही अपने खेतों में और बच्चों को स्कूल में आना पड़ेगा। यह समस्या कोई दो-चार दिन की नहीं अपितु लगभग एक साल की है और सबसे अधिक विकट समस्या श्मशान घाट का रास्ता अवरूद्ध हो जाने से हो जाएगी। अंडरपास का काम शुरू होने के बाद श्मशान घाट तक जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है।

बैठक के बाद ग्रामीण गांव के फाटक पर पहुंचे और वहां प्रारंभ किया हुआ अंडरपास का काम बगैर वैकल्पिक इंतजाम किए हुए शुरू करने पर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान वहां पर ठेकेदार मौजूद नहीं था लेकिन कर्मचारियों ने ग्रामीणों की उनसे बात कराई।

इस पर उन्होंने रेलवे अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराने का आश्वासन देते हुए कहा है कि इस संबंध में अधिकारियों के आने पर वह अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। ग्रामीणों ने साथ ही इस मामले में जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर कैलाश चंद यादवच, सूबेदार धर्मचंद्र, दलीप सिंह, राकेश कुमार, सरपंच प्रतिनिधि राजसिंह, हवासिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

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