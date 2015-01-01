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स्वच्छता:वार्डवासियों ने चलाया सफाई अभियान

रेवाड़ी3 घंटे पहले
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शहर के वार्ड नंबर-29 के यादव नगर, हजारीवास, चिरंजी कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान आम नागरिकों ने स्वेच्छा से अपने अपने एरिया में सफाई की। कार्यक्रम संयोजक सुनील हजारीवास ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत आम लोगों को सफ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया गया।

उन्होंने ने बताया कि पीएम मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए आम लोगों के साथ गणमान्य लोगों ने इसमें भाग लेकर श्रमदान किया। इस अवसर पर यादव नगर, चिरंजीलाल कॉलोनी पार्ट-3 व हजारीवास के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई की।

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