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प्रदूषित जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध:पटाखों पर रोक, निगरानी के लिए लगाए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, लाइसेंस धारकों को चेतावनी नोटिस जारी

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा प्रदूषित जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की पालना के लिए डीसी यशेंद्र सिंह ने गुरुवार को अफसरों की जिम्मेदारी तय की। उन्होंने थानावार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

जो कि एनजीटी के आदेशों की पालना कराएंगे। दरअसल जिले की हवा अभी प्रदूषित है। वायु गुणवत्ता स्तर (एक्यूआई) दो दिनों से कुछ सुधरा है, मगर अभी भी यह 300 पार चल रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को एक्यूआई 324 दर्ज किया गया। जो कि बहुत खराब की श्रेणी में है। इससे पहले हालात गंभीर हो चुके थे।

उपमंडल स्तर पर टीमें गठित

  • रेवाड़ी के लिए एसडीएम रेवाड़ी, डीएसपी मुख्यालय व सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी।
  • कोसली के लिए एसडीएम कोसली, डीएसपी व सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी।
  • बावल के लिए एसडीएम बावल, डीएसपी व सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी रेवाड़ी का प्रतिनिधि।

नोटिस में चेताया- आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : शहर के सदर बाजार, कोसली के गुडियानी व खोल ब्लॉक के मंदौला के 3 लाइसेंसधारकों को जिला प्रशासन ने चेतावनी नोटिस दिए हैं। इसमें कहा कि एनजीटी द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए पटाखों की बिक्री और स्टॉक न करें। यदि नियमों की अवहेलना की तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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