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हादसा:फैक्ट्री में काम करते समय श्रमिक की चार उंगलियां कटी, मुकदमा दर्ज

रेवाड़ी2 घंटे पहले
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बावल औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-7 स्थित एक फैक्ट्री में काम करते समय श्रमिक की चार उंगलियां कट गई। श्रमिक ने प्रबंधन पर खराब मशीन पर काम करवाने का आरोप लगाते हुए कसौला पुलिस को शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव राजगढ़ निवासी कानसिंह ने बताया कि 23 जनवरी की रात को उसकी नाइट ड्यूटी थी।

उसी समय मशीन पर काम करते समय उसकी चार उंगलियां कट गई जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, यहां पर उसका उपचार चल रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि रात्रि स्टाफ को उसने बताया था कि यह मशीन खराब है।

इसलिए उसे दूसरी मशीन लगाया जाए। इसके बाद भी स्टाफ ने उससे उसी मशीन पर काम कराया जिसके कारण यह हादसा हुआ। शिकायत मिलने के बाद कसौला पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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