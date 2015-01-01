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कोरोना का कहर बढ़ रहा लगातार:चिंताजनक; वृद्धा और 41 वर्षीय व्यक्ति की मौत, 92 नए केस, 8 दिन से रोज आ रहे औसत 98 मामले

रेवाड़ी4 घंटे पहले
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  • नवंबर के शुरुआती 12 दिन में 1090 संक्रमित मिले, 6 मरीजों की जान गई
  • सक्रिय केस 771 हुए, इनमें 728 होम आइसोलेट, 43 अस्पतालों में उपचाराधीन

कोरोना पहले से घातक साबित हो रहा है। संक्रमण के चपेट में आने के बाद 2 और लोगों ने दम तोड़ा है। जिले में मरने वालो की संख्या अब 41 पर पहुंच गई है। इसके अलावा जिस तेजी से केस आ रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि यह वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है। गुरुवार को 92 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जबकि पिछले 8 दिनों के दौरान हर रोज औसत 98 केस सामने आ रहे हैं। इतनी तेजी से केस अभी तक नहीं आए हैं। इनके साथ ही संक्रमितों की संख्या 8847 हो गई है। लगातार बढ़ती संक्रमण की रफ्तार डराने वाली है। क्योंकि कई जगहों पर संक्रमित होकर ठीक हो चुके व्यक्ति भी दोबारा से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। चिंता की बात ये है कि अधिक केस आने से सक्रिय केस भी अब 700 से ज्यादा हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा 500 के आसपास चल रहा था।

एक दिन के मामलों की स्थिति 92 नए केस, इनमें 32 धारूहेड़ा से
लंबे समय बाद रेवाड़ी शहर में केस कम हुए हैं। जारी मेडिकल हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को मिले 92 नए कोविड पॉजिटिव केस में से 32 धारूहेड़ा व 14 रेवाड़ी शहर में मिले। जबकि 10 डाबडी, 9 चिमनावास, 5 बावल, 3 बुडौली, 2-2 बास बिटौडी, जैनाबाद, डूंगरवास, मामडिया आसमपुर तथा एक-एक केस भालखी, ढालियावास, ढाणी सोभा, लाधूवास अहीर, सुरेहली, सीहा, जैतपुर, जोनावास, निखडी, कारौली व लूखी से संबंधित हैं।
109 मरीज ठीक भी हुए
गुरुवार को जिले से संबंधित 109 कोविड पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं। इनमें से 55 रेवाड़ी शहर, 7 धारूहेड़ा, 4-4 बावल, नंगली गोधा, भूरथल जाट, 3-3 टांकडी, रामपुरा, 2-2 कोसली, जाटूसाना, कुंभावास, बासदूधा, पाडला तथा एक-एक नागरिक बूढपुर, भाण्डोर, गिन्दोखर, मसानी, जाडरा, करावडा, कुंड, लूलाअहीर, मनठी, मीरपुर, मुंदी, नैचाना, नांगल जमालपुर, पाल्हावास, पिथड़ावास, गुरावडï़ा, काकोडिया, खलियावास व जाहिदपुर से हैं।

नवंबर में रोज मिल रहे 90 से ज्यादा संक्रमित : अभी तक 102646 सैंपल लिए गए हैं। कुल 8847 कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 8033 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 43 मरीजों की मौत हुई है। अब जिले में कोविड पॉजिटिव के 771 एक्टिव केस हैं। जबकि 92888 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा शेष 911 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। 771 एक्टिव केस में 43 विभिन्न अस्पतालों में, जबकि 728 कोविड मरीज होम आइसोलेट किए गए हैं। नवंबर में वायरस तेजी से फैल रहा है। इन 12 दिनों के दौरान 1090 केस मिले हैं। यानी हर रोज 90 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं 6 लोगों की जान भी जा चुकी है।

इन नंबरों पर लें मदद

  • कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के लिए हेल्प लाइन नंबर 01274-250764 मोबाइल नंबर 9466777510 और स्टेट हेल्प लाइन नंबर 1075 व 8558883911 हैं।
  • जिलेवासी किसी भी प्रकार की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1950 डायल करें
  • बाजार में कालाबाजारी व जमाखोरी के लिए 01274-255214 पर संपर्क करें।
  • बावल उपमंडल कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 01284-260016 तथा वाट्सअप नंबर 8168115539 पर संपर्क करें।

कोरोना का संकट टला नहीं सावधानी जरूरी : डीसी यशेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि त्योहारों के सीजऩ और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्दी के मौसम में कोरोना मामलों में वृद्धि होने की संभावना के चलते लोगों को जागरूक करें और टेस्टिंग बढ़ाएं। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान किए जाएं। त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भीड़-भाड़ न हो इसके आवश्यक प्रबंध किए जाएं। कोविड ऐप्रोप्रिऐट व्यवहार योजना कार्यान्वित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए सावधानी जरूरी है।

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