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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी:राज्य शिक्षक पुरस्कार-2020 के लिए 15 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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हरियाणा सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार-2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2020 करने का निर्णय लिया है। पहले यह तिथि 2 नवंबर निर्धारित की गई थी।

हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पात्र शिक्षकों को आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट schooleducationharyana.gov.in पर लॉग-इन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए ‘स्टेट अवार्ड-2020’ नामक लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद विभाग द्वारा जारी की गई अवार्ड-पॉलिसी का विश्लेषण करके निर्धारित मापदंडों को अपनाते हुए तथा आवेदन में मांगी गई सभी जानकारियां देते हुए शिक्षक को वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सेवारत अध्यापक अब 15 नवंबर 2020 तक ‘राज्य शिक्षक पुरस्कार-2020’ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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