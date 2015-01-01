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उद्घाटन:जिला परिषद गांवों में करा रही समान विकास : जाहिदपुर

रेवाड़ी5 घंटे पहले
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जिला परिषद की ओर से गांव लुखी के खेल मैदान के चारों तरफ जाली लगाई गई। जाली का उद्घाटन जिला पार्षद मुकेश जाहिदपुर ने किया। जाली पर 4 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।

जिला पार्षद मुकेश ने कहा कि परिषद की ओर से गांवों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। खेल मैदान की जाली लगने से खिलाड़ी बेहतर तरीके से खेलों का अभ्यास कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते उनको उचित मंच मिलना चाहिए। इस मौके पर सरपंच चंद्रहास, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर धनदीप, यशवीर, लाल बहादुर शास्त्री, सतीश चेयरमैन, मनीष, बिरेंद्र, कुलदीप व नवीन सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 31 हजार की नकद राशि भी प्रदान की।

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