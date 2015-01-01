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गन्नौर:बकाया बिल पर एकमुश्त में भरने पर 25 फीसदी की छूट, दिसंबर में करवा सकते हैं पानी कनेक्शन वैध

गन्नौर36 मिनट पहले
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पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन को वैध कराने के लिए आज से 13 दिन बचे हैं। स्कीम के तहत 31 दिसंबर तक कनेक्शन का वैध कराना शहरवासियों के हित में हैं। अभी आपका जो काम फ्री में होगा, जनवरी 2021 से उसके लिए फीस के साथ दोगुना हर्जाना भी देना होगा। इसे इस तरह से समझिए कि अगर जल विभाग, पानी और सीवरेज कनेक्शन का चार्ज 200 रुपए लेता है तो दिसंबर तक शहर वासियों को एक भी पैसा नहीं देना होगा।

अगर कनेक्शन वैध नहीं कराते हैं तो फीस का दोगुना हर्जाना यानि 400 रुपए और कनेक्शन फीस 200 देने होंगे। मतलब कि 600 रुपए देने होंगे। इसके अलावा पानी व सीवरेज के बकाया बिलों पर 25 प्रतिशत की छूट भी 31 दिसंबर तक ली जा सकती हैं।

31 दिसंबर तक स्कीम का लाभ: जेई
जल विभाग से जेई राहुल कुमार ने बताया कि जो लोग पानी व सीवरेज का कनेक्षन लेने से वंचित रह गए थे या अपना बकाया बिल अदा नहीं कर सके थे वह योजना का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। बकाया बिल एकमुश्त में भरने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे में स्कीम के अभी 13 दिन शेष हैं।

उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक अगर छूट का लाभ लेते हुए बिल जमा नहीं कराया, साथ ही अवैध कनेक्षन वैध नहीं कराया तो इसके बाद विभाग कनेक्षन काटो अभियान शुरू करेगा। इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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