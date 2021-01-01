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रक्तदान शिविर:शिविर में 71 यूनिट रक्त एकत्रत

गन्नौर3 घंटे पहले
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शहर की प्रजापत धर्मशाला में महिला फाउंडेशन, गन्नौर फोटोग्राफर एसोसिएशन व रेड क्रास सोसायटी सोनीपत के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। जिसमें युवाओं के साथ-साथ महिलाओं ने भी आगे आकर रक्तदान किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने 71 यूनिट रक्त एकत्र किया। शिविर में खास ये रहा कि पुगथला गांव से एक ही परिवार से महिला समेत 3 सदस्यों ने दूसरों की जिंदगी बचाने को लेकर ब्लड डोनेट किया। जिसकी सभी ने सराहना की।

इससे पहले शिविर का शुभारंभ बतौर मुख्यातिथि मा. रामगोपाल प्रजापति व धर्मबीर दहिया ने रिबन काटकर किया। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ्य व्यक्ति को साल में कम से कम दो बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए, इससे खुद का शरीर भी ठीक रहता है। इस मौके पर रणजीत प्रजापति, धीरज गुलिया, अनिल पांचाल, बलबीर, रामेहर, सुनीता, पवन ने अपना सहयोग दिया।

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