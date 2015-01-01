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गन्नौर:6 घंटे में टूटी पेयजल लाइन जोड़ी, घरों में पहुंचा पानी

गन्नौरएक घंटा पहले
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  • पानी व गैस की लाइन सटी होने पर पानी की पाइप लिकेज हो गई

शहर में राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास टूटी पेयजल पाइप लाइन को ठीक कर दिया गया हैं। पाइप के जुडऩे पर शहर भर में पेयजल की सप्लाई चालू होने पर लोगों को राहत मिली। टूटी पाइप को ठीक करने में करीब 5-6 घंटे लगे है। शहर में पीएनजी लाइन बिछाने का काम चल रहा हैं। कर्मचारियों ने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के पास पहले से दबी पेयजल लाइन के सटाकर ही पीएनजी पाइप लाइन बिछा दी।

पानी व गैस की लाइन सटी होने पर पानी की पाइप लिकेज हो गई। जिसके चलते शहर के अधिकांश एरिया में स्वच्छ पेयजल सप्लाई बाधित हो गई। लगातार तीन बार ठीक करने के बाद भी घरों तक स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंचा। गुरुवार को जल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर टूटी पेयजल लाइन को ठीक कर दिया हैं। जल कर्मियों का कहना है कि पीएनजी व जल लाइन आपस में सटकर निकली है, जोकि सही नहीं है। भविष्य में कोई भी पाइप लिकेज होती है तो ठीक करते में काफी नुकसान हो सकता हैं।

जल विभाग से लिकेज नरेश कुमार ने बताया कि राजकीय स्कूल के पास पीएनजी पाइप दबाते समय पेयजल पाइप लाइन टूट गई थी। जिसके चलते घरों में दूषित पानी सप्लाई हो रहा हैं। उन्होंने बताया कि पानी की टूटी लाइन को ठीक करवा दिया है, लेकिन पानी की पाइप के साथ पीएनजी लाइन बिल्कुल सटकर निकली है, जोकि सही नहीं हैं। पीएनजी कंपनी के कर्मियों को अवगत भी कराया।

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