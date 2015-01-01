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अपराध:मारपीट कर धमकी देने का आरोप, बाप-बेटे पर केस

गन्नौर22 मिनट पहले
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खेड़ी तगा गांव के धर्मबीर ने अपने भाई व भतीजे पर मारपीट कर धमकी देने का आरोप लगाते हुए बड़ी थाना पुलिस में लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दर्ज रिपोर्ट में धर्मबीर ने बताया कि गत 7 नवंबर को सुबह 9 बजे खेत में गया था। खेत में लगी लोहे की बाड़ के बारे में भाई सुभाष और उसके लड़के अंकित ने कहा कि बाड़ को उखाड़ कर घर ले चलते है।

आरोप है कि विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ बेहरमी से मारपीट कर घायल कर दिया और धमकी देकर फरार हो गए। घायल होने पर परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया। इस संदर्भ में जांचकर्ता एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि नामजद सुभाष व अंकित के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।

राठधना गांव के पास फ्लैट में घुसकर चोर कर ले गए सामान चोरी

गांव राठधना के पास स्थित सेक्टर-35 के रहने वाले कृष्ण कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि चोर 7 से 9 नवंबर की बीच उसके फ्लैट में घुस गए। चोर उसके फ्लैट के अंदर से एलईडी स्मार्ट टीवी, मिक्सचर, ड्रिल मशीन, गैस सिलिंडर, डोंगल व दो हुक्के चोरी कर ले गए। जब वह फ्लैट में पहुंचा तो चोरी का पता लगा। पुलिस ने जांच के बाद चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली है।

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