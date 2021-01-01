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धर्म:हनुमान चालीसा पाठ से वातावरण भक्तिमय

गन्नौर3 घंटे पहले
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रेलवे रोड के साथ लगते शिव पार्क में मंगलवार की संध्या को भगवा प्रहरी की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जिसमें भजन सम्राट चैन सिंह चंचल ने हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बजरंगी के गीतों पर मंत्रमुग्ध होकर झूमने पर मजबूर हो गए। आसपास का वातावरण भक्तिमय हो गया था।

इससे पहले भगवा प्रहरी के संयोजक प्रदीप गोयल ने भगवान हनुमान की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि सप्ताह के हर मंगलवार को हनुमान चालीसा व प्रभु राम वंदना का आयोजन कराया जाता है, जिसमें गायन पाठन श्रीसुंदर कांड यज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।

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