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गन्नौर:राजबीर ने की थी गुमड़ में सप्लाई, दो और की मौत, नौ बीमार, एक दिन में पांच शवाें का अंतिम संस्कार

गन्नौर3 घंटे पहले
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गुमड़ गांव में शराब से दो और लोगों की मौत हो गई। इसमें मृतक शमशेर सिंह शुक्रवार को रोहतक पीजीआई जबकि प्रवासी श्रमिक दुलार चंद शनिवार सुबह खानपुर पीजीआई में भर्ती हुआ था। शमशेर का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि दुलारचंद का रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। उधर 3-4 दिन में शराब पीने वाले को 22 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इसमें 9 लोगों को विभिन्न अस्पतालों इलाज चल रहा है।

इसमें तीन की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है बीमार हुए लोगों ने खुर्दों से शराब खरीद कर पी थी। वहीं क्षेत्र में शराब सप्लाई करने वाल गुमड़ गांव के राजबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी जोगेंद्र राठी का कहना है कि राजबीर ने ही गुमड़ गांव में शराब बेची थी। उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है।

वह सिटावली के अजित शराब लाकर गांव में बेचता था। इसके अलावा जिले में भर चली छापेमारी में अवैध फैक्ट्री से शराब खुर्दों में सप्लाई करने वाले तीन लोगों को पुलिस को गिरफ्तारी किया है। पुलिस के अनुसार यहां मरने वाले 8 लोगों में से दो का अंतिम संस्कार पहले कर दिया गया था। जबकि शनिवार को पांच लोगों को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था।

सस्ती नकली शराब लाकर महंगी बेचता था

पुलिस के मुताबिक राजबीर खेती के साथ करीब छह माह पहले अवैध शराब के धंधे से जुड़ा था। शुरुआत आसपास के गांव के ठेकों से पेटी लाकर ऑनकॉल कस्टमर तक पहुंचाता था। इसी दौरान वह सिटावली गांव के अजित उर्फ जीता के संपर्क में आया रसीला संतारा ब्रांड की नकली शराब बेचने लगा। ठेके से लाने वाली शराब में उसे कम मुनाफा होता ता था, लेकन उसे यह शराब 700-800 रुपए पेटी यानी 60-70 रुपए में पड़ती थी और 90 से 130 रुपए बेचता था।

3-4 नवंबर को राजबीर सात पेटी शराब लाया था। तीन पेटी शराब गांव में लोगों में और दो पेटी खेतों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को दी थी। पहली मौत के बाद भी नस्ट करा दी शराब नहीं तो होती और मौत : इस शराब पीने से सबसे पहले सफाई कर्मी राकेश की मौत हुई। इसकी भनक लगने पर आरोपी ने श्रमिकों दी शराब को नष्ट करवा दी और अपने पास रखी भी शराब की फेंक दी।

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